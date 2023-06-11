Общество

Страховые пенсии неработающим россиянам в 2025 году проиндексируют дважды

В 2025 году страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют дважды. Но при этом ставшей уже традиционной индексации в январе не запланировано. Как отмечается в законе о бюджете Социального фонда на 2023-2025 годы, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличат на 4,6%, с 1 февраля 2025 года - 4% и с 1 апреля 2025 года - на 3,6%.

«До 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но не менее, чем на тысячу рублей в год», - пояснил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Индексация до 2025 года проводится с 1 января.

После завершения переходного периода пенсии начнут увеличивать по фактической инфляции за предыдущий год. Первые данные по ней появляются в начале нового года. Поэтому сначала пенсии увеличат с 1 февраля, затем планируется повторная корректировка в апреле сообщает «Российская газета».

Пока цифры по увеличению пенсий в 2025 году соответствуют базовым прогнозам по инфляции. Но возможны и коррективы с учетом актуальной повестки.

Как напомнил профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, до 2019 года страховые пенсии индексировались и в феврале. Только из-за переходного периода по повышению пенсионного возраста страховые пенсии начали индексироваться с 1 января каждого года на размер, превышающий процент инфляции за прошлый год.

С 1 января 2023 года, напомним, пенсии неработающих пенсионеров выросли на 4,8%. Средняя прибавка составила одну тысячу рублей. В июне 2022 года по решению президента Владимира Путина была проведена промежуточная индексация пенсий на 10%. Сейчас средний размер страховых пенсий по старости составляет 22 тысячи рублей.