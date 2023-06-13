Общество

В Госдуму внесли законопроект об освобождении от уголовной ответственности бойцов СВО

Группа депутатов Госдумы и сенаторов внесла на рассмотрение палаты проект базового закона, который устанавливает правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности для лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время. Текст документа размещен в думской электронной базе во вторник.

Документ подразумевает, что лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, призванные на службу по мобилизации или заключившие контракт с Вооруженными силами РФ, освобождаются от уголовной ответственности со дня увольнения со службы или получения госнаграды, пишет ТАСС.