Общество

Необходимые всем и каждому: ООО «ПсковАгроИнвест» 20 лет

Все в мире меняется, но сельскохозяйственный труд все еще необходим всем и каждому. С этих слов началось торжественное мероприятие, посвященное 20-летию одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Псковской области - ООО «ПсковАгроИнвест». Годовщину основания предприятия отметили в Доме культуры деревни Соловьи. Для собравшихся работников организовали фуршет и концерт, со сцены выступили почетные гости и артисты. В ходе праздника вспоминали историю ООО «ПсковАгроИнвест», подводили итоги, руководство делилось планами на будущее, а отличившихся сотрудников и тех, кто проработал на предприятии 20 лет, награждали благодарностями и подарками. Подробнее о празднике - в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

Назад в 70-е

Свиноводческий комплекс в деревне Соловьи начали возводить в мае 1971 года. Полвека назад за деревней раскинулась стройплощадка, на которой стали строить корпуса будущего хозяйства.

Крупнейшее в области предприятие по производству мяса приступило к работе в феврале 1974 года. Первое десятилетие было годами становления, накопления сил, формирования коллектива. За высокие и устойчивые показатели выполнения государственных планов совхоз «Псковский» неоднократно становился победителем во Всероссийском социалистическом соревновании.

Период перестройки и последующие годы стали трудным испытанием для хозяйства. Несколько реорганизаций совхоза, сокращение поголовья скота, инфекционные болезни, нестабильность положения хозяйства, нехватка кормов, многомиллионные долги. Казалось, выхода в создавшейся обстановке нет. Поголовье свиней тогда было около 16 тысяч, и небольшое неплеменное стадо крупного рогатого скота — 240 коров. В конце 2003 года агрокомплекс «Псковский» был официально признан банкротом.

Появление ООО «ПсковАгроИнвест»

Новое предприятие получило название «ПсковАгроИнвест». Под этим именем началась новая эпоха развития хозяйства. Предприятие возглавил Александр Братчиков. В первые годы удалось наладить производство, разобраться с кредиторской задолженностью и без задержек выплачивать зарплату.

Уже в 2006 году комплексу удалось восстановить репутацию одного из самых крупных сельскохозяйственных предприятий Псковской области. Была начата масштабная модернизация по всем направлениям. Благодаря программе национальных проектов и поддержке государства ООО «ПсковАгроИнвест» смогло начать реализацию проекта строительства племенного репродуктора. Новый товарный репродуктор для выращивания поросят на 10 тысяч голов был построен в 2007 году. Он позволил вести эффективную работу с новыми подходами, и в конечном итоге не только сократить расходы на производство свинины, но и значительно повысить ее качество.

Помещение комплекса оборудовали по последнему слову техники, установили современные кормораздатчики, системы поения, микроклимат. Все оборудование было от ведущих мировых производителей. Автоматизированные линии в немалой степени облегчали труд работников и помогали избегать технологических потерь. Сегодняшних сотрудников заверили, что работа по модернизации производственных мощностей не останавливается и будет продолжена.

Создание собственной кормовой базы

Чтобы не зависеть от поставщиков и колеблющихся цен на рынке зерна, агрохолдинг приступил к созданию собственной кормовой базы. В 2008 году была запущена зерновая новая программа — освоение и засевание земель, межевание, мелиорация, изготовление кормов для собственных нужд. С каждым годом предприятие вводило все больше и больше угодий в севооборот. На сегодняшний день это поля в Псковском, Пыталовском и Порховском районах. Применяется интенсивное земледелие с высокой урожайностью. Парк техники компании постоянно пополняется и составляет уже более 100 единиц. Применяются самые современные технологии точного земледелия: спутниковый мониторинг, беспилотные летательные аппараты, современные технологии оценки урожайности.

ООО «ПсковАгроИнвест» выращивает разнообразные культуры: пшеницу, ячмень, рапс, горох, кукурузу. В 2010 году состоялся запуск собственного комбикормового завода. Автоматизированное производство полностью обеспечивает собственные потребности в гранулированном комбикорме. Собственная лаборатория проводит проверку качества покупного сырья и производимых комбикормов.

Рождение торговой марки «Деревня Соловьи»

В 2013 году был запущен свой мясоперерабатывающий цех. Это современное производство, оснащенные новейшим оборудованием. ООО «ПсковАгроИнвест» выпускает качественную продукцию из собственного сырья под торговой маркой «Деревня Соловьи». Большинство мясной продукции «Деревни Соловьи» изготавливается по ГОСТу. Осуществляется ежедневный контроль качества на производстве от бойни до прилавка. Каждое животное проходит обязательный ветеринарный контроль, что гарантирует качество сырья. Использование такого сырья позволяет сохранять свежесть и все полезные качества натурального мяса.

Ежемесячно производство перерабатывает 450 тонн охлажденной свинины и говядины. Здесь производится более ста видов колбасных изделий и деликатесов на самый изысканный вкус, более 50 видов полуфабрикатов.

Первый фирменный магазин «Деревня Соловьи» был открыт в 2010 году. Сейчас сеть включает 25 магазинов: 17 магазинов в Пскове и Псковской области, 8 магазинов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В 2015 году состоялось присоединение совхоза «Шелонский» в Порховском районе к ООО «ПсковАгроИнвест». Сейчас это производство проходит масштабную модернизацию и носит название производственная площадка «Полоное».

В 2017 году ООО «ПсковАгроИнвест» возглавила Ирина Толмачева.

Развитие зерновой программы

Зерновая программа производства продолжает развиваться. Запущено два зерносушильных комплекса на основной производственной площадке в Соловьях. В 2016 году было завершено строительство элеватора на 8 тысяч тонн. В 2015 году был запущен зерносушильный комплекс на территории производственной площадки «Полоное» в Порховском районе.

В 2021 году «Псковский Мелькомбинат» обрел нового владельца - ООО «ПсковАгроИнвест» - и теперь называется «Элеватор Псков». Теперь общий объем единовременного хранения зерна составляет 100 тысяч тонн.

Сегодня ООО «ПсковАгроИнвест» на 85% обеспечивает себя зерном, полностью обеспечивает себя высококачественными натуральными кормами собственного производства.

Запуск молочного производства

С 2019 года работает молочный цех на территории Палкинского района. Производится целая линейка качественной натуральной молочной продукции. Цех перерабатывает более 70 тонн молока в месяц. Свежие сметану, молоко, творог, сыр и масло поставляют в магазины «Деревня Соловьи». Продукция продается в Пскове, Псковской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В феврале 2020 года при поддержке Россельхозбанка ООО «ПсковАгроИнвест» приступило к реализации стратегически важного проекта — строительству животноводческого комплекса молочного направления. Общий объем инвестиций составит более 3 миллиардов рублей. Сейчас проводится заключительный этап работ. При этом основные площадки комплекса уже приступили к работе.

Введена в эксплуатацию молочная ферма роботизированного доения на 1920 голов. Плановая производственная мощность комплекса составит больше 20 тысяч тонн молока в год.

ООО «ПсковАгроИнвест» в цифрах

За прошедшие годы агрокомплекс собрал большую команду профессионалов в самых разных направлениях. Активно привлекаются молодые специалисты, выпускники псковских и великолукских учебных заведений. К коллективу присоединяются профессионалы самых разных специальностей и из других регионов.

ООО «ПсковАгроИнвест» сегодня — это больше тысячи работающих специалистов, 8,5 тысячи гектаров обрабатываемых угодий, 38 тысяч голов — поголовье свиней, 4 тысячи голов крупного рогатого скота, более 500 тонн высококачественной мясной и 1200 тонн молочной продукции каждый месяц.

Это одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Псковской области, которое осуществляет полный цикл производства от выращивания зерновых, изготовления кормов, животноводства до готовой продукции, поступающей на столы покупателей.

Праздник в честь 20-летия

Для работников предприятия в Доме культуры деревни Соловьи 9 июня подготовили настоящий праздник. Перед началом концерта гостей ждал небольшой фуршет, была организована фотозона, на стене - выставка рисунков детей сотрудников ООО «ПсковАгроИнвест» на тему сельского хозяйства.

Далее все переместились в концертный зал. Открыл торжественное мероприятие первый генеральный директор предприятия «ПсковАгроИнвест» Александр Братчиков. Начать выступление он решил с воспоминаний об истории предприятия и о непростом пути от банкротства до становления одним из самых крупных сельскохозяйственных производителей региона.

«Я помню 2004 год, когда поросят кормили кашей, когда кашу развозили "ГАЗоном", когда на каждой кочке он подпрыгивал, и из кузова вытекала эта каша, а голуби с удовольствием ее подъедали. Помним, да, такие вещи?» - обратился к сотрудникам ООО «ПсковАгроИнвест» Александр Братчиков.

В своем выступлении он отметил, что многие сотрудники, которые помнят условия труда тех лет, работают на предприятии и по сей день. При этом ООО «ПсковАгроИнвест» расширилось, стало более независимым производством, здесь появилось модернизированное оборудование.

Александр Братчиков поблагодарил сотрудников, которые сегодня возглавляют отдельные направления производства. Самый непростой проект, по его словам, - животноводство: из-за вспышки африканской чумы свиней на производственной площадке «Полоное» была большая потеря поголовья свиней. Тем не менее руководство компании использовало и этот случай и организовало реконструкцию площадки.

«По завершению там будет один из самых современных комплексом на территории России. Мы приняли решение поменять здесь все - оборудование, полы. Стены старые, все остальное максимально новое», - рассказал Александр Братчиков.

Он выразил отдельные слова благодарности сотрудникам, которые помогали участвовать в ликвидации поголовья в период вспышки АЧС, а также тем, кто сегодня помогает реконструировать площадку.

Он также напомнил, что с 2020 года активно развивается молочное животноводство, а новая роботизированная ферма, которая сейчас строится, будет самым большим и самым современным комплексом на Северо-Западе.

Александр Братчиков заметил, что количество продукции, которую ООО «ПсковАгроИнвест» сегодня готово реализовывать, выше реального производства, что дает мотивацию для дальнейшего расширения.

В завершение выступления первый генеральный директор предприятия выразил благодарность отдельным сотрудникам по различным направлениям работы ООО «ПсковАгроИнвест», а также партнерам, в частности, Россельхозбанку, агрофирме «Победа», комитету по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области, главе Псковского района Наталье Федоровой.

Значение ООО «ПсковАгроИнвест» для региона

Следующим слово взял заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Александр Никандров. От себя лично и от председателя комитета Николая Романова он выразил руководству и сотрудникам предприятия благодарность за их труд.

Отдельно Александр Никандров поблагодарил Александра Братчикова и Ирину Толмачеву за то, что в период банкротства совхоза «Шелонский» ООО «ПсковАгроИнвест» выкупило предприятие, производство было восстановлено на современном и хорошем оборудовании.

«Сегодня ООО "ПсковАгроИнвест" является лидером по внедрению передовых технологий как в растениеводстве (это новая техника для заготовки, уборки, посевные комплексы), так и в молочном животноводстве (это строительство молочного комплекса роботизированного доения)», - сказал Александр Никандров и заметил, что в настоящее время в Псковской области есть проблема с кадрами, особенно - с доярками, в связи с чем такой комплекс приобретает еще большую актуальность.

Заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области пожелал ООО «ПсковАгроИнвест» успехов в труде и вручил подарок от комитета - многофункциональное устройство для офиса.

Далее к сотрудникам предприятия обратилась глава Псковского района Наталья Федорова.

«ООО "ПсковАгроИнвест" - это самое устойчивое, самое крупное, самое активное сельскохозяйственное предприятие с огромным количеством направлений деятельности. Мы гордимся вами. Если на территории есть устойчивое хозяйство, значит, есть жизнь», - подчеркнула Наталья Федорова.

Она отметила, что благодаря предприятию развивается не только Ядровская волость и сама деревня Соловьи, но и Краснопрудская волость, и другие муниципалитеты региона. В рамках заботы о сотрудниках предприятие ведет социальное партнерство с районом и регионом.

Наталья Федорова пожелала сотрудникам и руководству ООО «ПсковАгроИнвест» мирного неба над головой, процветания и развития. Также глава района анонсировала, что наиболее отличившиеся работники получат грамоты от муниципалитета. Их им вручат на производстве. Также она передала подарок ООО «ПсковАгроИнвест».

Стать проектом федерального масштаба

Следом на сцену поднялся директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Дмитрий Алемасов. Он отметил, что за 20 лет ООО «ПсковАгроИнвест» добилось многого, но многие проекты еще впереди.

«20 лет - это самое начало. За 20 вы уже добились многих вершин, и это еще не тот самый пик, до которого можно дойти. Впереди еще проекты, которые позволят закрепиться не только на территории СЗФО, но и стать большим и вкусным - федерального масштаба - проектом», - сказал Дмитрий Алемасов.

Директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» заметил, что команда ООО «ПсковАгроИнвест» способна преодолевать задачи любой сложности, воплощать в жизнь самые амбициозные проекты. Он пожелал производителю процветания и стабильности и вручил подарок - торт, которым сотрудники предприятия смогли угоститься во время фуршета после концертной программы.

Ветераны ООО «ПсковАгроИнвест»

Также к работникам обратилась генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест» Ирина Толмачева. Она отметила, что на сегодняшний день предприятие - одно из лучших в области, но впереди у него амбициозные планы: «Мы не остановимся и будем двигаться вперед».

«За эти годы мы прошли многое, вместе преодолевали трудности и достигали значительных результатов. Я выражаю глубокую признательность всему коллективу за профессионализм и ответственный подход. Каждый из вас вносит свой вклад в наше дело. Спасибо вам за труд и преданность предприятию», - обратилась Ирина Толмачева к сотрудникам ООО «ПсковАгроИнвест».

Отдельную благодарность она адресовала ветеранам предприятия и пригласила на сцену заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации, почетного гражданина Псковского района Анатолия Иванова.

«20 лет, это все было на моих глазах. В 1997-1999 годах речь шла об очень тяжелой судьбе этого хозяйства», - поделился воспоминаниями Анатолий Иванов. Он рассказал, что, когда предприятие перестали обеспечивать государственным комбикормом, надо было принимать решение: или банкротить компанию, или начинать работать с переработчиками зерна.

Тем не менее выход из затруднительного положения удалось найти. Анатолий Иванов поблагодарил Александра Братчикова и его команду за то, что они спасли предприятие. «Вы видели показатели, показатели прекрасные. Да, Александр Николаевич (Братчиков — ред.) рисковал, но без риска и шампанского не выпьешь», - заметил ветеран предприятия.

Следующим этапом торжественной программы стало награждение ветеранов ООО «ПсковАгроИнвест». На сцену вновь поднялся Александр Братчиков. Он заявил, что в день рождения предприятия руководство решило наградить сотрудников, которые проработали на предприятии 20 лет. Вместе с Ириной Толмачевой они вручили 20 ветеранам ООО «ПсковАгроИнвест» благодарности и пледы, женщины также получили цветы.

Затем ответное слово предоставили сотрудникам - они зачитали поздравление ООО «ПсковАгроИнвест» с 20-летием в стихах.

«Сегодня нашей фирме исполняется 20 лет. Мы всех поздравляем от души, желаем никогда не останавливаться на достигнутых успехах, всегда поддерживать нашу высокую репутацию и иметь потенциал», - ответили сотрудники и подарили предприятию трехэтажный торт, который также стал угощением на фуршете после официальной части.

После всех выступлений продолжился концерт с участием артистов Псковского района и шоу-балета «Вегас». Атмосфера разрядилась, и работники ООО «ПсковАгроИнвест» повеселились от души: некоторые даже пустились танцевать прямо в зрительном зале. В завершение мероприятия всех ждал фуршет.

Нам остается добавить, что результаты работы ООО «ПсковАгроИнвест» за последние 20 лет, действительно, впечатляют. Безусловно, такие крупные производители нужны не только любителям мясных деликатесов, но и региону в целом. Остается пожелать компании и дальше развиваться, вводить в сельхозоборот новые земли, увеличивать количество рабочих мест, находить новых партнеров и расширять производство.

Ксения Иванова