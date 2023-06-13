Общество

День донора крови отмечают во всем мире 14 июня

Всемирный день донора крови отмечается ежегодно 14 июня.

В мае 2005 года, в ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения, министры здравоохранения разных стран мира единодушно приняли заявление о приверженности и поддержке добровольного донорства крови. В резолюции они постановили 14 июня каждого года проводить Всемирный день донора крови, дата которого приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера (1868-1943) — австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека, сообщает calend.ru.

Всемирный день донора крови — особый день, отмечаемый в честь безвозмездных доноров крови. Целями этого события являются повышение осведомленности о потребности в безопасной крови и ее продуктах и, конечно же, выражение благодарности донорам, добровольно и безвозмездно предоставляющим свою кровь для спасения человеческих жизней.

День координируется Всемирной организацией здравоохранения, Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международным обществом по переливанию крови и Международной федерацией организаций доноров крови.

В мероприятиях Дня принимают участие 193 государства-участника ООН, 186 национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, десятки добровольных донорских организаций и многочисленные специалисты по переливанию крови из всех стран мира.

Ежесекундно во всем мире у людей любого возраста и происхождения возникает потребность в переливании крови по жизненным показаниям. Переливание крови и продуктов крови ежегодно позволяет спасать миллионы человеческих жизней. Хотя потребность в крови является всеобщей, доступ к ней тех, кто в ней нуждается, к сожалению, всеобщим не является. Особенно остро нехватка крови ощущается в развивающихся странах, где проживает большинство мирового населения.

К тому же каждый год чрезвычайные ситуации, происходящие в мире, угрожают жизни и здоровью миллионов человек. За последнее десятилетие катастрофы унесли более 1 миллиона жизней и ежегодно затрагивают более 250 миллионов человек. Природные катастрофы, такие как землетрясения, наводнения и ураганы формируют значительные потребности в неотложной медицинской помощи. Антропогенные катастрофы, а также дорожно-транспортные происшествия и вооруженные конфликты, тоже формируют большие потребности в медицинской помощи и терапии первой линии.

Переливание крови – неотъемлемый компонент оказания неотложной медицинской помощи. В условиях чрезвычайных ситуаций потребность в переливании крови растет, а ее выполнение становится более сложным. Для формирования достаточных запасов донорской крови на случай чрезвычайных ситуаций необходимы хорошо организованные службы крови. Эта задача может быть выполнена только путем привлечения всего населения и обеспечения наличия популяции доноров, готовых добровольно и на безвозмездной основе сдавать кровь на протяжении всего года.

Ежегодно в мире регистрируется около 118,5 млн донаций крови, примерно половина из которых приходится на страны с высоким уровнем дохода, где проживает 16% населения мира. То есть 62 страны обеспечивают запасы крови на 100% благодаря добровольным, не получающим вознаграждение донорам. На сегодняшний день надлежащие и надежные резервные запасы крови можно обеспечить лишь на основе регулярного, добровольного и безвозмездного донорства крови по всему миру. К тому же такие доноры являются и самой безопасной группой доноров, так как среди них отмечается самая низкая распространенность инфекций, передаваемых с кровью.

Поэтому спонсирующие организации учредили руководящий комитет, в функции которого входит планирование мероприятий Дня донора крови на глобальном и национальном уровнях. Одной из важных задач является максимально широкое освещение мероприятий Дня в средствах массовой информации, среди которых наиболее распространены — научные конференции, совещания, мемориальные церемонии, публикации, распространение в СМИ соответствующих материалов и другие.

К тому же ежегодно мероприятия в рамках Дня проходят под определенным девизом. Так, в разные годы темами Дня стали слова: «Новая кровь для мира», «Каждый донор крови — герой», «Подарите жизнь: станьте донором крови», «Безопасная кровь для спасения матерей», «Спасибо за спасение моей жизни», «Кровь объединяет всех нас», «Сдавайте кровь. Сдавайте ее сейчас. Сдавайте ее часто», «Подумай о других. Сдай кровь. Поделись жизнью», «Безопасная кровь для всех», «Безопасная кровь спасает жизни», «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь», «Донорство крови — акт солидарности. Станьте донором и спасайте жизни», «Сдавайте кровь, сдавайте плазму крови, делитесь жизнью и делайте это часто» и другие.