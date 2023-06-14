Общество

Госдума вводит штрафы и административный арест за нарушение режима военного положения

Госдума в среду приняла поправку о штрафах и административном аресте на срок до 30 суток за нарушение режима военного положения. Эти нормы содержатся в законопроекте о задержании пассажирского транспорта при отсутствии маршрутной карты, документ принят палатой во II чтении.

Инициатива была внесена в Госдуму 28 октября 2021 года Госсобранием Башкортостана. Поправкой ко II чтению в Кодекс РФ об административных правонарушениях вводится новая статья 20.51 (нарушение режима военного положения), пишет ТАСС.

Так, за нарушение положений, установленных законом «О военном положении», федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ по вопросам военного положения, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, для граждан предусмотрен штраф до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 30 суток. Для должностных лиц предусмотрен штраф до 2 тыс. рублей или административный арест на срок до 30 суток.

За аналогичное нарушение, совершенное с использованием транспортного средства, гражданам может грозить штраф до 1 тыс. рублей с конфискацией транспорта или без таковой либо административный арест на срок до 30 суток также с конфискацией транспорта или без таковой. Для должностных лиц предусмотрен штраф до 2 тыс. рублей с конфискацией транспорта или без таковой либо административный арест на срок до 30 суток также с конфискацией транспортного средства или без таковой.