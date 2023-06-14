Общество

Исследовать клещей на риккетсию начали в Псковской области

Исследование клещей на риккетсию появилось в Псковской областной клинической инфекционной больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

«По клещам и клещевым инфекциям: мы не стали к этой ситуации стандартно подходить и, кроме четырёх основных инфекций, добавили ещё пятую – риккетсию, потому что путём инициативного исследования клещей выявили, что при отсутствии других четырёх инфекций очень часто выявляется риккетсиоз у клещей», – отметила глав врач Анастасия Повторейко.

Ранее таких обследований в регионе не проводили.

Риккетсия - это тоже инфекция, передающаяся клещами, которая также требует лечения, в том числе химиолечения, то есть противобактериальными препаратами, потому что есть риски тяжёлых осложнений, болезнь может стать хронической.