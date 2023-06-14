Общество

Председателя Псковского облсовпрофа наградили почетной грамотой регионального парламента

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов награжден почетной грамотой Псковского областного Собрания депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото: пресс-служба облсовпрофа

Псковское областное Собрание депутатов на очередной сессии единогласно приняло решение о награждении почетной грамотой регионального парламента председателя Псковского областного совета профсоюзов Игоря Иванова за многолетний добросовестный труд, активную деятельность по защите трудовых, социально-экономических прав и интересов членов профсоюзов. Грамоту вручил вчера на заседании Совета заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян.

«Мы всем коллективом благодарны за такую высокую оценку, мы работаем вместе и это общая заслуга. Будем и в дальнейшем работать на высокий результат», - выразил слова благодарности лидер профсоюзного движения Игорь Иванов.