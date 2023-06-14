Общество

Валентина Терешкова стала первым человеком, награжденным орденом Гагарина

Президент Владимир Путин наградил первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову недавно учрежденным орденом Гагарина, следует из указа на официальном интернет-портале правовой информации.

Терешкова стала первой в мире женщиной-космонавтом. 16 июня 1963 года она совершила одиночный полет в космос на корабле «Восток-6». Таким образом награждение пришлось на 60-ю годовщину ее полета, пишет RuNews24.

«За выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления исторического пилотируемого полета в космос, активную общественную и международную деятельность наградить орденом Гагарина Терешкову Валентину Владимировну», — говорится в президентском указе.

Орден Гагарина был учрежден в России в мае текущего года. Известно, что награждаться этим орденом будут граждане, имеющие заслуги в космической сфере страны.

Кроме того, орден Гагарина могут получить также граждане других стран за эффективное сотрудничество с Российской Федерацией в данной отрасли.