Общество

Вещание радио и телевидения приостановится в Псковской области 22 июня

Всероссийская акция «Минута молчания» пройдет по всей стране 22 июня в 12:15. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Цели акции:

сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, унесшей жизни 27 миллионов граждан;

обеспечение преемственности поколений россиян;

воспитание чувства патриотизма и любви к Отечеству.

22 июня по всей стране в 12:15 на одну минуту прерывается вещание в эфире телевидения и радио, кабельных каналов; прекращают работать кассы в торговых центрах; останавливается общественный транспорт; останавливаются личные автомобили; на предприятиях, где позволяет технологический цикл, также останавливается работа.

Как уточнили в пресс-службе правительства Псковской области, закон о ежегодном проведении в День памяти и скорби (22 июня) всероссийской минуты молчания подписал президент России Владимир Путин в 2020 году. Время акции выбрано не случайно: 12:15 по московскому времени — это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз.