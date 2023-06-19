Общество

Более 35 кг наркотиков попытались перевести через границу РФ в Псковской области

Контрабанду наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере пресекли на границе России в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Крупную партию наркотических средств и психотропных веществ через пункт пропуска Шумилкино на государственной границе России с целью их дальнейшего незаконного сбыта пытался перевести гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Эстонской Республики.

В ходе досмотра его автомобиля в специально оборудованных тайниках были обнаружены и изъяты из незаконного оборота свыше 18 килограмм амфетамина и более 17 килограмм гашиша, что в соответствии с законодательством Российской Федерации составляет особо крупный размер.

Псковский областной суд признал фигуранта виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов в особо крупном размере) и части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере).

Виновному назначили наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.