Общество

Фельдшера наказали в Псковской области за фиктивную вакцинацию пациентов от COVID-19

Фельдшера скорой медицинской помощи в Великолукском районе привлекли к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В период времени с 1 июля по 10 сентября 2021 года подсудимая, являясь заведующей Краснополянским фельдшерско-акушерским пунктом Новосокольнической межрайонной больницы, за денежное вознаграждение заполнила учетно-отчетные документы на семерых человек о вакцинации каждого I и II компонентами вакцины «Гам-Ковид-Вак» стоимостью 476 рублей за каждый компонент, хотя фактически пациентов она не вакцинировала.

В пресс-службе судов региона отметили, что копии документов указанных пациентов фельдшеру предоставил человек, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Неиспользованные ампулы с вакциной подсудимая утилизировала, чем причинила комитету по здравоохранению Псковской области ущерб на сумму более 6 000 рублей.

В результате данных действий семь человек получили сертификаты о пройденной вакцинации вакциной «Гам-Ковид-Вак», содержащие QR-код, и предоставляющие права на его дальнейшее использование при осуществлении трудовой деятельности и посещении общественных мест.

Денежное вознаграждение на общую сумму 38 000 рублей подсудимая и человек, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распредели поровну между собой.

Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.