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Общество

Фельдшера наказали в Псковской области за фиктивную вакцинацию пациентов от COVID-19

20.06.2023 17:03|ПсковКомментариев: 0

Фельдшера скорой медицинской помощи в Великолукском районе привлекли к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области. 

В период времени с 1 июля по 10 сентября 2021 года подсудимая, являясь заведующей Краснополянским фельдшерско-акушерским пунктом Новосокольнической межрайонной больницы, за денежное вознаграждение заполнила учетно-отчетные документы на семерых человек о вакцинации каждого I и II компонентами вакцины «Гам-Ковид-Вак» стоимостью 476 рублей за каждый компонент, хотя фактически пациентов она не вакцинировала.   

В пресс-службе судов региона отметили, что копии документов указанных пациентов фельдшеру предоставил человек, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. 

Неиспользованные ампулы с вакциной подсудимая утилизировала, чем причинила комитету по здравоохранению Псковской области ущерб на сумму более 6 000 рублей. 

В результате данных действий семь человек получили сертификаты о пройденной вакцинации вакциной «Гам-Ковид-Вак», содержащие QR-код, и предоставляющие права на его дальнейшее использование при осуществлении трудовой деятельности и посещении общественных мест. 

Денежное вознаграждение на общую сумму 38 000 рублей подсудимая и человек, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распредели поровну между собой. 

Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Теги: #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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