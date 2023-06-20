Общество

Аптека-разорительница: как сильно в Псковской области за год подскочили цены на лекарства

Как ни прискорбно, но оставаться здоровым в Псковской области год от года становится всё дороже. Цены в регионе растут. И исключением из этого правила лекарства и медикаменты не становятся.

Стоимость одних препаратов ползёт вверх медленнее, других – более стремительно. «Держать в узде» пытаются цены на лекарства из списка жизненно необходимых. Но полностью заморозить их стоимость тоже невозможно.

На сколько в Псковской области за последние годы увеличились цены на лекарственные препараты? Заметили ли подорожание сами жители региона? И сколько в 2023 году псковичи тратят на медикаменты, узнал корреспондент «МК в Пскове».