Общество

Урок мужества прошел в Поганкиных палатах

Урок мужества, посвященный Дню памяти и скорби, прошел в Поганкиных палатах в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

О событиях начала Великой Отечественной войны обучающимся вечерней общеобразовательной школы №1 рассказали старшие научные сотрудники исторического отдела Псковского музея-заповедника Владимир Богов и Юрий Конов.

«22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат в истории России. Этот день напоминает о всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим о наших великих предках, которые ценой жизни выполняли святой долг, защищая свое Отечество», – подчеркнул Владимир Богов.

В ходе занятия ребятам рассказали о геополитической обстановке, которая царила в мире к моменту начала войны, о действиях фашистской Германии и Советского Союза, о причинах и предпосылках надвигавшейся войны и героизме, с которым советский народ встретил врага.

«От того, как молодое поколение будет относиться к теме Великой Отечественной войны и всему, что связано с этой страницей нашей истории, напрямую зависит сохранение памяти о тех героях, которые вот уже более 80 лет назад начинали путь к Победе. И наша задача – показать, как с первых часов мы начали бороться с фашизмом и к чему смогли прийти. На мой взгляд, это очень важно», – отметил Юрий Конов.

После лекционной части началась интерактивная: школьникам представилась возможность лично прикоснуться к вещам, которые сопровождали солдат на фронте. Юрий Конов рассказал ребятам об истории вещмешка солдата-участника Великой Отечественной войны, его содержимом и нелегком фронтовом быте бойцов.