Общество

Туристов призвали не разводить костры на территории Изборско-Мальской долины

Изборский музей-заповедник призывает не разводить костры на территории памятника природы «Изборско-Мальская долина». Неконтролируемый пал травы или разжигание костров в жару может стать причиной лесного или торфяного пожара, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения.

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

«Напоминаем, что на территории памятника природы "Изборско-Мальская долина" строго запрещено разводить костры!» – обратились музейщики.

С 14 июня в связи с установившейся жаркой погодой на территории Псковской области действует особый противопожарный режим.

На этот период установлен перечень дополнительных требований пожарной безопасности. Запрещено разводить костры и выжигать сухую растительность, сжигать мусор на территории леса. Нельзя проводить пожароопасные работы на территориях поселений и городских округов, садоводческих или огороднических товариществ, предприятий, железных и автомобильных дорог, полос отвода линий электропередачи, в лесах. Кроме того, запрещено пребывание в лесах и въезд в них на транспортных средствах.

«Неконтролируемый пал травы или разжигание костров в жару может стать причиной лесного или торфяного пожара, который наносит огромный вред флоре и фауне. В огне гибнут свежие травы, кустарники, а также молодые деревца. Огонь угрожает и произрастающим на заповедных территориях редким растениям, занесенным в Красную книгу или заслуживающим особой охраны. Плодородие почвы снижается, а полезная микрофлора, помогающая растениям бороться с болезнями, исчезает», - добавили в музее.

В случае обнаружения пожара или признаков горения, следует звонить в единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 112).