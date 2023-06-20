Общество

Госдума ввела штрафы за использование зарубежных мессенджеров при оказании госуслуг

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об административных штрафах до 700 тысяч рублей за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры при предоставлении госуслуг.

С 1 марта в России действует запрет на передачу персональных данных через иностранные мессенджеры при предоставлении госуслуг или выполнении государственного задания, пишет ТАСС.

Принятый Госдумой закон устанавливает штрафы за нарушение такого запрета. Для должностных лиц наказание составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических - от 100 тысяч до 700 тысяч рублей.

Документ должен вступить в силу со дня его официального опубликования.