Общество

Эксперт посоветовала родителям не запрещать подросткам общаться с «плохой компанией»

Подростковый возраст – время проб и ошибок, именно в этот период чаще всего происходит первая встреча с сигаретами и алкоголем. Как сделать так, чтобы эта встреча не переросла во вредную привычку, рассказала главный методист департамента дополнительного образования SportZania Полина Васина.

Она напомнила, что именно в подростковом возрасте формируются длительные привычки, которые могут остаться на долгие годы. Именно поэтому не стоит думать, что ребенок побалуется и сам бросит, а лучше поговорить с ним о проблеме.

Эксперт рекомендует не вступать в конфликт с ребенком, поскольку это приведет только к агрессии с его стороны, а попробовать выстроить доверительный диалог. При этом важно понять, что именно повлияло на ребенка: стресс на учебе, компания друзей и так далее. Это поможет выработать правильную стратегию беседы.

«Дело может быть в обществе, в котором все выполняют подобные действия, тогда нужно понять, почему ребенок в нем - желание быть крутым и взрослым или что-то еще. В таком случае необходимо объяснить, что "взрослость" – это не только вредные привычки, но и ответственность, в том числе и за свою жизнь. Можно поручать ребенку важные дела», - приводит рекомендации Васиной RuNews24.

Если же причиной появления вредной привычки стал стресс, то важно найти альтернативный способ его снятия – новое увлечение, хобби, отдых, продолжила эксперт.

Она посоветовала заранее выстраивать с ребенком доверительные отношения, чтобы он мог открыто делиться своими переживаниями, рассказывать о своих друзьях. В таком случае родитель может направить его, давать советы, к которым ребенок будет прислушиваться.

Кроме того, не стоит скрывать от подростка вредные привычки одного из родителей, лучше прямо сказать о том, что бросить не получается, поскольку это очень сложно.