Общество

Каждому второму россиянину не хватает размещения с животными в отелях

Большинство россиян — 58% — предпочитают поездки с питомцами на автомобиле. Еще 25% путешествуют с животными на самолете, а 17% выбирают наземный транспорт. Это показал опрос гостиничной сети AZIMUT Hotels.

Так, в случае, если питомца взять с собой не получается, 35% респондентов оставляют их с друзьями или родственниками, 25% — в зоогостинице или на платной передержке, а за животными 21% опрошенных кто-то присматривает дома, пишет «Газета.Ru».

По большей части для владельцев домашних животных актуальны поездки на небольшие расстояния от дома в пределах 200 км (такой вариант отметили 38% участников опроса), 14% путешествуют по всей России, а 12% выезжают за рубеж вместе с четвероногими друзьями.

В поездках 35% респондентов останавливаются в арендованных квартирах или домах, 31% предпочитают палаточный отдых, у 20% есть собственное жилье в месте для отдыха, и только 14% бронируют pet-friendly отели. По данным исследования, именно размещения с питомцами не хватает в отелях большинству опрошенных (49%). Еще 25% хотели бы, чтобы в объектах размещения предоставляли лежанки, клетки или домики для животных, 15% не хватает индивидуального рациона для питомцев, а 11% — груминга и ветеринарных услуг.

Говоря о финансовой стороне вопроса, 47% респондентов готовы доплачивать за услуги для животных до 5 тыс. рублей, 24% — до 10 тыс., 12% — больше 10 тыс., а 17% не готовы вовсе.