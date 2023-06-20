Общество

В Минпросвещения обсуждают возможность переименования уроков ОБЖ

Министерство просвещения России обсуждает возможность переименовать уроки Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в «Основы безопасности и защита Родины», содержание уроков необходимо развивать, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«У нас есть предмет, "Основы безопасности жизнедеятельности". Этот предмет включает в себя курс начальной военной подготовки, но он шире… Мы понимаем, что время сегодня, в том числе, нам говорит о том, что этот курс нужно развивать. И мы тоже обсудили и с педагогическим сообществом, и с учителями, и видим, что ребята, которые воевали в зоне специальной военной операции, они как никто другой могут прийти и рассказать правду. Вот такое сейчас решение тоже обсуждаем, чтобы назвать "Основы безопасности и защита Родины"», - цитирует его РИА Новости.

Министр напомнил, что начальная военная подготовка в школах – не нововведение, ее элементы всегда были частью школьной программы.