Общество

Губернатор поручил следить за сроками благоустройства Детского парка в Палкино

В поселке Палкино продолжаются работы по благоустройству Детского парка на улице Набережной. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 21 июня, в ходе рабочей поездки посетил площадку и проконтролировал ход работ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В этом году на объекте планируется установить детский игровой комплекс «Сетка-Пирамида». Основанием послужит специальное прорезиненное покрытие. Его монтажом подрядная организация уже занимается.

Это вторая очередь благоустройства территории по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Она была отобрана гражданами в ходе Всероссийского рейтингового голосования в 2022 году. На реализацию мероприятий выделено более 1,8 млн рублей.

Приведение любимого у населения общественного пространства началось в прошлом году. В 2024-м запланирована третья очередь благоустройства. Детский парк вновь стал победителем рейтингового голосования, которое недавно завершилось.

Планируется, что в следующем году в парке обустроят площадку возле сцены, заменят скамейки и урны, пешеходную дорожку вымостят тротуарной плиткой.

Сейчас работы на площадке ведутся с задержкой. Губернатор Михаил Ведерников поручил главе района Ольге Потаповой усилить контроль за сроками сдачи объекта.

Всего победителями проекта ФКГС этого года во всех муниципалитетах стали 35 территорий. За развитие общественных пространств в своих населенных пунктах проголосовало рекордное число жителей Псковской области — более 74 тыс. человек.