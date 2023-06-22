Общество

В Пскове запрограммировали электросамокаты: любители кикшеринга не смогут прокатиться по территории Кремля

Использование электросамокатов регламентировали в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Подписали с представителями кикшеринга соглашение, которое регламентирует использование в Пскове электросамокатов. Вопрос актуальный: с 1 марта Правилами дорожного движения гироскутеры, моноколеса и электросамокаты признаны транспортными средствами или средствами индивидуальной мобильности (СИМ)», - напомнил Борис Елкин.

В Пскове работают две кикшеринговые компании. В соглашениях с ними прописали два типа зон.

где проезд на самокатах запрещен. Это Псковский кремль;

где скорость передвижения ограничивается до 15 км/ч. Это скверы, парки и набережные.

«Самокаты будут запрограммированы так, что в зоне запрета они просто не будут двигаться, а в зоне ограничения – автоматически снижать скорость»», - пояснил Борис Елкин.

Градоначальник добавил, что в ближайшее время на каждом ТС появится табличка с правилами его использования.

«Благодарю предпринимателей за конструктив и надеюсь, что вместе сможем увеличить число осознанных пользователей СИМ! Такую же работу проведем с обычными пунктами проката. Псковичей с личными электросамокатами тоже призываю соблюдать новые правила! Это нужно для безопасности всех участников дорожного движения!» - подчеркнул Борис Елкин.