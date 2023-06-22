Общество

Продажи шаурмы в России выросли в 2-3 раза на фоне подорожания пиццы и суши

За последний год объемы продаж шаурмы у отдельных участников рынка фастфуда выросли на 100-200%. Подобная динамика вызвана удорожанием других видов «быстрой еды», таких как суши, роллы и замороженная пицца.

В течение пяти месяцев текущего года «Перекресток» продал 590 тысяч шаурмы, что примерно в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сети «Донер42» (Додо пицца) и «Самокат» также продемонстрировали сопоставимые результаты, пишет RuNews24.

Сервисы доставки и продуктовые магазины также наблюдают рост спроса на шаурму. Продажи этого блюда увеличились на 100-200%, в то время как спрос на готовые роллы упал на 17%, по словам представителя ритейлера «Вкусвилл», который объясняет это увеличенным ценам на суши и пиццу.