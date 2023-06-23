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Общество

Систему экомониторинга морской акватории Камчатского края разработает МегаФон

23.06.2023 11:32|ПсковКомментариев: 0

МегаФон стал партнером правительства Камчатского края в области обеспечения экологической безопасности морской среды. Оператор поможет внедрить технологии мониторинга для сохранения и восстановления морской экосистемы, а также предотвращения возможных природных и техногенных катастроф, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании

Фото здесь и далее: пресс-служба МегаФона

В рамках сотрудничества МегаФон разработает систему автоматического мониторинга ключевых параметров водной среды морской акватории Камчатского края, говорится в подписанном сторонами соглашении о намерениях. Система будет оснащена оптимальным количеством постов мониторинга, многопараметрическими гидрохимическими погружными зондами, устройствами связи и автономным энергоснабжением.

По заданным параметрам платформа сможет выявлять предпосылки возможных природных аварий, в автоматическом режиме передавать данные в структуры органов власти. МегаФон обеспечит интеграцию платформы с информационными системами, ситуационными центрами заинтересованных субъектов РФ и федеральных органов исполнительной власти.

Соглашение предусматривает также развитие беспроводных и подводных волоконно-оптических линий связи в регионе для экологического мониторинга Тихоокеанского побережья.

«Решения МегаФона для экомониторинга используют региональные власти и промышленные предприятия и в России, и за рубежом. Система мониторинга поможет Правительству Камчатского края отслеживать экологическую обстановку морской акватории в режиме реального времени, анализировать полученные данные и передавать их в профильные службы контролирующих органов. Своевременное выявление отклонений показателей от заданных норм позволит властям оперативно информировать население, проводить мероприятия по устранению природных и техногенных катастроф и минимизировать ущерб от возможных аварий», — говорит коммерческий директор МегаФона по развитию корпоративного и государственного сегментов Эмин Антонян.

В 2021 году МегаФон запатентовал платформу «МегаФон Экология», работающую на базе технологии IoT (интернет вещей). Платформа в режиме реального времени собирает, анализирует и передаёт клиенту и контролирующим органам данные об объёме и составе промышленных выбросов, а также прогнозирует превышение допустимых значений и рассчитывает потенциальную сумму штрафов. В июне 2022 года решение включено в реестр российского ПО.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

Теги: #МегаФон
Источник: Псковская Лента Новостей
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