Общество

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с очагами чумы на граничащих с Россией территориях

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с активизацией природных очагов чумы в Монголии, в том числе на границе с Россией.

«В СМИ масса публикаций о том, что в Монголии активизировались природные очаги чумы. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию по природным очагам на территориях, граничащих с РФ», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Что же касается России, то сотрудники Роспотребнадзора заверяют в том, что уже с 2017 года по сей день ни одного случая заражения опасным заболеванием не было выявлено, пишет RuNews24.

В Роспотребнадзоре добавили, что в мировом масштабе эта болезнь все ещё остаётся актуальным вызовом. Так, эпидемиологическое неблагополучие по чуме отмечается на территории Конго, Мадагаскара, Монголии и еще ряда стран.