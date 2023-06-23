Общество

Доля молодежи в городских поселениях Псковской области не превышает 25%

Численность населения Псковской области в возрасте 15-35 лет на 1 января 2023 года составляла 132,7 тысячи человек или 22,6% всего населения. Из них 69,3 тысячи молодых людей и 63,4 тысячи представительниц женского пола. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

В городских поселениях доля молодежи составляла 23,4% от общей численности горожан, в сельской местности – 20,6% соответственно.

В возрастной структуре молодежи самой многочисленной являлась группа в возрасте 30-35 лет, составляющая 37,8% всей молодежи области.

Наиболее часто вступали в брак мужчины в возрасте 25-29 лет (22,4%), а женщины - в возрасте 20-24 лет (22,6%).

В 2022 году стали матерями 3,5 тысячи жительниц Псковской области в возрасте до 35 лет, или 81,9% всех матерей.

В организациях высшего образования Псковской области, по данным Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на начало 2022/2023 учебного года высшее образование по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры получали 10 968 студентов. Выпуск бакалавров, специалистов и магистров в вузах Псковской области составил 1 949 человек.

Численность студентов в организациях среднего профессионального образования, по данным Министерства просвещения Российской Федерации, на начало 2022/2023 учебного года составляла 13 586 человек. Выпуск квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена составил 3 011 человек.

Численность занятого населения в экономике Псковской области в возрасте 15-34 лет за 2022 год составляла 90,4 тысячи человек (в 2021 году — 93,3 тысячи человек).