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Общество

Россиян предостерегли от снятия большого объема наличных

25.06.2023 18:00|ПсковКомментариев: 0

Россиянам сейчас нет смысла снимать наличные в больших объемах, так как на панических настроениях курс валют становится завышенным. Об этом газете «Известия» заявил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

«Сейчас снимать в больших объемах наличность смысла нет. Кроме того, в связи с повышенным интересом к валюте банки поднимают курсы, чтобы частично охладить излишний панический спрос», — отметил Войлуков.

По его словам, вполне вероятно, что уже в рабочий день курс валют пойдет вниз. Поэтому покупка долларов и евро по завышенному курсу сейчас стала бы неправильным вариантом.

Глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин добавил, что увеличение стоимости валют является обычным делом при нестандартных ситуациях. Поэтому, когда банки видят резкий рост спроса на валюту, они сдерживают эмоции населения высокими курсами.

В конце января на сайте Центробанка сообщалось, что оборот наличных денежных средств на российском рынке увеличился на 2,3 трлн рублей по итогам 2022 года. По состоянию на 1 января 2023 года этот показатель составил в общей сложности 16,4 трлн рублей. Чаще всего россияне снимали денежные средства в феврале-марте и в сентябре 2022 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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