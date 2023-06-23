Общество

Псковичей приглашают принять участие во Всемирном фестивале молодёжи

Псковичей приглашают принять участие во Всемирном фестивале молодёжи. Вчера, 24 июня, в рамках дня молодёжи в Нижнем Новгороде был дан старт приёма заявок на участие во Всемирном фестивале молодёжи. Он пройдёт с 1 по 7 марта 2024 года в Сочи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В федеральном центре «Сириус» состоится фестиваль, в котором примут участие 10 тысяч человек из России и столько же из других стран. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие получат подростки от 14 до 17 лет – 500 из России и 500 из-за рубежа. Будут задействованы пять тысяч волонтеров из разных регионов России.

Студентка РУДН по имени Дарья Семенова первой подала заявку на участие в фестивале. Это она предложила президенту России провести фестиваль ещё в январе этого года.

«Одна из целей Всемирного фестиваля молодёжи – создать платформу для налаживания связей между неравнодушной молодёжью всей планеты. В 2024 году площадка Фестиваля станет столицей будущего справедливого мира, где во главе - уважение друг к другу, к ценностям и культуре различных стран и народов. Россия открыта для всех, кто стремится совершенствовать мир и создавать будущее, основанное на взаимном диалоге и справедливом международном сотрудничестве», – отметила глава Росмолодёжи Ксения Разуваева.

Каждый может внести свой вклад в программу – как житель России, так и молодёжь других стран. Для этого был создан специальный чат-бот на двух языках «Программный директор ВФМ».

Чтобы подать заявку на участие в фестивале, нужно зарегистрироваться по ссылке.

Всемирный фестиваль молодёжи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества.