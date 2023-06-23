Общество

Минцифры порекомендовало IT-компаниям дать сотрудникам выходной 26 июня

Минцифры России рекомендовало даже непрерывно действующим IT-компаниям, операторам связи и СМИ, работающим в регионах, которые накануне были в эпицентре событий, дать завтра выходной тем сотрудникам, которые не задействованы в выполнении критически важных функций, говорится в сообщении ведомства.

«Суббота была очень эмоциональным и напряжённым днем. Поэтому рекомендуем даже непрерывно действующим IT-компаниям, операторам связи и СМИ, работающим в регионах, которые были вчера в эпицентре событий, дать завтра выходной тем сотрудникам, которые не задействованы в выполнении критически важных функций», - говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Отмечается, что многие сотрудники Минцифры провели выходные на рабочем месте, поэтому ведомство тоже приняло такое решение для своих сотрудников.