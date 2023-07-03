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Топ-5 курсов администратора салона красоты

Хороший администратор в салоне красоты оказывает ключевое влияние на успех бизнеса. Он отвечает за организационные вопросы, работу календаря, запись клиентов и обслуживание поступающих звонков. Изучить особенности профессии и повысить свою квалификацию помогут курсы администратора салона красоты. Специалисты агрегатора онлайн-образования Курсы.ру подобрали пять лучших курсов с программами для новичков и практиков, пробными бесплатными уроками и положительными отзывами пользователей.

Skillbox

Курс «Менеджмент в индустрии красоты». Стоимость: 3 316 рублей в месяц. Программа рассчитана на 3 месяца.

Образовательная платформа совместно с имидж-лабораторией «Персона» разработала серию уроков по открытию и продвижению бизнеса в индустрии красоты. Блок рассчитан на 3 месяца и включает освоение инструментов по поиску рентабельного помещения, разработке бизнес-плана, мотивации команды и контролю внутренних процессов. Выпускникам гарантируется стажировка.

Плюсы:

Возможность рассрочки платежа.

Работа на основе реальных кейсов.

Платформа предлагает вакансии по окончании учебы.

Минус:

Программа рассчитана больше на владельцев бизнеса, чем на администраторов и управленцев.

Академия красоты Эколь

Курс «Открытие салона красоты». Полная стоимость 14 600 рублей, при оплате ежемесячно — 4 900 рублей.

В программу включено 5 тематических блоков:

Открытие.

Финансы и документация.

Работа с персоналом.

Продвижение.

Дизайн.

По окончании студенты получают дипломы установленного образца.

Плюсы:

Педагоги — практикующие спецы, которые дают реальные советы по запуску собственного бизнеса.

Много внимания уделено продвижению в соцсетях и мессенджерах.

Минусы:

Нет отдельных уроков по работе администратора — что должен делать, как работать с клиентом, как делать горячие и холодные звонки.

Обучение проходит только в формате видеоуроков.

Московская Бизнес академия

Бизнес—школа разработала 2 программы mini-MBA.

1. «Менеджмент в индустрии красоты» 3 месяца. Полная стоимость 98 000 рублей с возможностью внесения ежемесячного платежа 8200 рублей. Также можно оформить рассрочку на 12 месяцев.

Цикл лекций по разработке стратегии открытия бьюти-центра или перезапуска действующего салона. На примере реальных кейсов педагоги показывают, какие инструменты наиболее эффективны, как правильно рассчитывать бюджет, находить крутых спецов и привлекать клиентов.

Плюсы:

Мало теории — все аспекты разъясняют на реальных примерах.

Получение диплома специалиста международного уровня в сфере менеджмента и управления.

Минус:

Все курсы выдаются в записи. Предусмотрено общение с наставниками, но в качестве консультаций.

2. «Менеджмент в индустрии красоты» 18 месяцев. Цена 175 000 рублей из расчета 14 600 рублей в месяц.

Полтора года обучения особенностям развития бизнеса. Каждый образовательный блок включает цикл лекций на заданную тему, практические задания и тестирование. В программу включены специализированные дисциплины: стратегический и операционный менеджмент в бьюти-индустрии, где пошагово разбирают работу каждого сотрудника, каналы сбыта, создание клиентской базы.

Плюсы:

Самый большой объем информации — много примеров, работа с реальными сценариями и ошибками развития.

Коворкинг с топовыми специалистами.

Неограниченный по времени доступ к материалам.

Минус:

Программа сильно «растянута» по времени — некоторые темы вполне можно заменить интенсивами.

irs.Academy (HEDU)

«Онлайн-курс администратора салона красоты». Стоимость 1 699 рублей за 12 уроков.

Практикующий администратор учит всем особенностям своей работы. Первый урок посвящен непосредственно теме администрирования — объем полномочий, создание благоприятного климата, работа с сотрудниками, клиентами и владельцами. Остальные уроки — по конкретным услугам.

Плюсы:

Это экспресс-программа, целиком посвященная жизни администратора салона.

После этих курсов можно сразу устроиться на работу.

Минус:

Все уроки только в записи, но доступны неограниченное время.

Эффективность работы администратора зависит от трех факторов: доброжелательность, коммуникабельность и профессионализм. И если первые два — врожденные качества, то грамотное обучение поможет стать ему крутым профи в своей сфере и обеспечить высокое качество обслуживания клиентов. Получить такое образование можно на курсах менеджмента. При выборе ориентируйтесь на наличие образовательных документов, педагогический состав и отзывы слушателей.

Источник: Курсы.ру