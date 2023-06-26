Общество

Автономную некоммерческую организацию для обороны создадут в Псковской области

Автономную некоммерческую организацию (АНО) в целях предоставления услуг в сферах обороны и государственной безопасности, общественной безопасности и борьбы с преступностью, гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территории Псковской области от чрезвычайных ситуаций создадут в регионе. Об этом сообщает правительство области в комментариях на странице губернатора Михаила Ведерников в соцсети «ВКонтакте».

В правительстве пояснили, что предметом деятельности АНО является оказание услуг в сфере:

содействия органам государственной власти РФ, органам государственной власти Псковской области, органам местного самоуправления муниципальных образований, организациям в решении задач обороны и государственной безопасности, общественной безопасности и борьбы с преступностью, гражданской обороны, территориальной обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территории Псковской области от чрезвычайных ситуаций;

подготовки населения по вопросам обороны и государственной безопасности, общественной безопасности и борьбы с преступностью, гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территории Псковской области от чрезвычайных ситуаций;

подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

защите прав и свобод человека и гражданина; пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни; патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан РФ.

Предполагается, что филиалы данной организации будут созданы во всех районных центрах, городских поселениях и городских округах.

В настоящий момент идет работа по регистрации юридического лица, формирование штата организации, определение источников финансирования ее деятельности. Данная работа будет завершена в сжатые сроки, заверили в правительстве.

Параллельно в муниципальных районах начата работа по формированию филиалов организации, прорабатываются вопросы размещения филиалов на базе районных (городских) администраций и подведомственных организаций, вопросы их материально-технического обеспечения для осуществления повседневной деятельности.

После завершения подготовительного этапа создания организации информация об адресах и телефонах АНО и филиалов будет доведена до граждан через региональные средства массовой информации и официальные информационные ресурсы Псковской области. Также информацию об участии граждан в деятельности АНО можно будет уточнить в администрациях муниципалитетов Псковской области (городских округов) по месту проживания.