Общество

О функциях Единого портала государственных услуг рассказали налоговики псковичам

Большое количество государственных услуг, предоставляемых Федеральной налоговой службой, можно получить в удобное время и без личного визита в налоговые органы в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

Для удобства на портале реализована возможность поиска услуги по категории, ведомству или жизненной ситуации.

С помощью ЕПГУ можно получить следующие услуги налоговых органов:

узнать свой ИНН;

получить сведения о доходах;

подать налоговую декларацию формы 3-НДФЛ;

получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;

осуществить регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя и др.

С 1 июля 2023 года у физических лиц появится возможность направлять через личный кабинет на портале госуслуг уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме через ЕПГУ.

На основании такого уведомления налоговый орган разместит в личном кабинете пользователя ЕПГУ адресованные ему налоговые уведомления и требования об уплате задолженности. Также пользователь ЕПГУ сможет уплатить начисления из указанных документов онлайн, при этом налоговые уведомления и требования об уплате задолженности не будут дублироваться заказными письмами по почте.