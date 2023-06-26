О функциях Единого портала государственных услуг рассказали налоговики псковичам

Большое количество государственных услуг, предоставляемых Федеральной налоговой службой, можно получить в удобное время и без личного визита в налоговые органы в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.
Для удобства на портале реализована возможность поиска услуги по категории, ведомству или жизненной ситуации.
С помощью ЕПГУ можно получить следующие услуги налоговых органов:
С 1 июля 2023 года у физических лиц появится возможность направлять через личный кабинет на портале госуслуг уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме через ЕПГУ.
На основании такого уведомления налоговый орган разместит в личном кабинете пользователя ЕПГУ адресованные ему налоговые уведомления и требования об уплате задолженности. Также пользователь ЕПГУ сможет уплатить начисления из указанных документов онлайн, при этом налоговые уведомления и требования об уплате задолженности не будут дублироваться заказными письмами по почте.