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Общество

О суевериях изборских рыбаков рассказали в музее

27.06.2023 20:00|ПсковКомментариев: 0

Всемирный день рыболовства отмечается 27 июня. В жизни изборян рыбная ловля испокон веков играла большую роль. Рыба служила повседневной пищей населения добрую половину года: ее употребление запрещалось церковью лишь в дни строгих постов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Изборского музея-заповедника

В годы неурожая зерновых культур недостаток пищи возмещался за счёт рыбного промысла. Городищенское озеро и связанные с ним реки уже тогда были богаты рыбой. Основную массу уловов, как показали находки рыбьих костей и чешуи, составляли окунь, судак, лещ, плотва, щука, ерш и карась. Рыболовство в Изборске было подсобным промыслом, этим занимались изборяне, занятые ремеслом или иной деятельностью. Заготовка пойманной рыбы впрок являлась важной частью рыболовного промысла.

Благодаря экспедиции академика Валентина Седова известно, что изборяне пользовались несколькими видами крючков для ловли рыбы: «мотыльными» и «мормышными», для донных снастей, для перемета. Изготавливались они из железа и бронзы.

Для подледного лова использовали блесны, так называемые «дорожки». С X — XI веков ведущими орудиями промысла становятся сети, в XII веке появляются наиболее уловистые сети — невода. К орудиям рыболовов также относятся костяные иглы, которым плели сети. Изготовлением и починкой сетей рыбаки занимались сами в свободное время.

Огромная важность рыболовства породила множество песен и сказок, примет и суеверий. Обрядовые действия, заговоры и запреты сопровождали каждый шаг рыбака. Так, ни в коем случае нельзя было выйти на первый промысел сезона в новой одежде, вернуться с полдороги, сплюнуть за борт лодки... — чтобы не спугнуть рыбацкое счастье.

Большая часть предметов рыболовного промысла, найденных на Труворовом городище, хранится в фондах Изборского музея-заповедника. Наиболее интересные находки представлены на экспозиции «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии».

Теги: #Изборск #рыбалка
Источник: Псковская Лента Новостей
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