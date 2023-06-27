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Общество

Магазинам предложили разрешить раздавать продукты с истекающим сроком годности

28.06.2023 11:32|ПсковКомментариев: 2

В России планируется отменить НДС на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности, если они будут бесплатно отданы населению. Такой законопроект с поправками в Налоговый кодекс РФ подготовила фракция ЛДПР.

«На этапе розничной торговли и потребления, ежегодные потери продуктов питания в РФ составляют около пятой части объема их производства. Это явление вызвано различными факторами: от природно-климатического и погодного, до человеческого, выражающегося в нарушениях условий хранения», — цитируют пояснительную записку к документу «Известия».

Там также отмечается, что регулярно предпринимаются попытки решения этой проблемы, но пока она сохраняется. Как считают авторы инициативы, действенной мерой могла бы стать безвозмездная передача таких товаров населению, но сегодня торговым сетям это невыгодно, так как только с выброшенной продукции с уже истекшим сроком годности они имеют право не платить НДС.

«Законопроект направлен на исключение из списка объектов налогообложения пищевых продуктов с истекающим сроком годности, что позволит освободить их от уплаты НДС в случае безвозмездной передачи третьим лицам. Таким образом, будет одновременно решена проблема последующей переработки указанной категории товаров и их нехватки у отдельных социальных групп», — говорится в пояснительной записке. 

При этом из списка товаров, которые могут быть переданы населению, предлагается исключить продукты детского и диетического питания и алкоголь. 

«По действующему законодательству бизнесу проще уничтожить эту продукцию, чтобы не платить налоги, чем безвозмездно ее передавать населению. Во избежание продолжения такой абсурдной ситуации мы вносим эти изменения в Налоговый кодекс», — пояснил один из авторов законопроекта, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По его словам, российские торговые сети давно предлагают именно такой вариант решения проблемы, потому что это взаимовыгодно.

Теги: #продукты #магазин
Источник: Псковская Лента Новостей
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