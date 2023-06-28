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Общество

Дмитрий Шахов отчитался перед федеральным омбудсменом и получил именной подарок

28.06.2023 17:38|ПсковКомментариев: 0

Рабочая встреча уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова состоялась в Доме прав человека в Москве. В ходе беседы Дмитрий Шахов представил федеральному омбудсмену основные положения доклада о соблюдении прав и свобод в Псковской области по итогам 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

Дополнительно Татьяна Москалькова и Дмитрий Шахов обсудили актуальные вопросы правоприменительной практики по защите прав различных категорий граждан, особенно - военнослужащих и членов семей участников специальной военной операции. Также разговор коснулся взаимодействия с государственным фондом «Защитники Отечества» и его региональными филиалами.

Со своей стороны уполномоченный по правам человека в РФ поддержала ряд обращений псковского омбудсмена, направленных на дополнительную защиту прав военнослужащих-участников СВО и их близких родственников, а также выразила готовность оказать всемерное содействие в этом вопросе, в том числе по линии гуманитарного сотрудничества.

В завершении встречи псковский омбудсмен Дмитрий Шахов рассказал о своей совместной деятельности с уполномоченным по правам человека во Владимирской области Людмилой Романовой по восстановлению имён воинов Красной Армии, пропавших без вести в начале Великой Отечественной войны, а также поиске их родственников для увековечивания памяти защитников Отечества.

Помимо этого, Дмитрий Шахов передал в дар Татьяне Москальковой недавно изданную при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова книгу «Два дня Подвысокинской были». Данная книга, написанная командиром 141-й стрелковой дивизии Красной Армии Яковом Тонконоговым в 1951 году и изданная впервые в 2021 году, рассказывает о первых месяцах боёв с гитлеровскими войсками, которые напали на СССР 22 июня 1941 года, солдат и офицеров этой дивизии, защищавших Родину на одном из участков юго-западного фронта.

«Уникальность этого издания, по мнению ведущих историков нашей страны, заключается как в том, что об этом периоде войны на юго-западном фронте своих мемуаров не оставил ни один военачальник Великой Отечественной войны – от командира дивизии, командира корпуса и выше, так и в том, что книга дополнена историческими фотографиям и картами мест сражений, а также восстановленным поимённым списком личного состава 141-й стрелковой дивизии и краткими биографиями её воинов», - рассказал Дмитрий Шахов.

За личный вклад в защиту прав и свобод граждан уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова наградили ценным подарком - именными часами, которые ему лично вручила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Пресс-портрет
Шахов Дмитрий Владимирович
Теги: #регион60 #уполномоченный по правам человека
Источник: Псковская Лента Новостей
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