Общество

Чаще всего мошенники используют методы социальной инженерии - эксперты

Особенно острой проблема мошенничества на рынке труда стала с началом пандемии, признают HR-специалисты. Произошло это во многом из-за бурного развития различных онлайн-сервисов. Вместе с этим есть несколько правил, которые могут помочь соискателям не только не стать жертвами мошенников, но и не столкнуться с недобросовестными работодателями.

В SuperJob отмечают, что на крупнейших сайтах по поиску работы риск столкнуться с недобросовестными работодателями практически сведен к нулю – каждая вакансия проверяется; однако в поисках работы соискатели могут задействовать не только профильные порталы, но и другие ресурсы. Чаще всего мошенники используют методы социальной инженерии, среди которых наиболее распространены переход по неким ссылкам в платные каналы/группы (в том числе, в Telegram) или оплата чего-либо в процессе трудоустройства. Это могут быть документы, спецодежда или учебные пособия: получив деньги, как правило, такие компании исчезают.

«Кстати, в соответствии со статьей 22 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей,» − отмечает руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Он добавил, что, если зарплата в вакансии указана серьезная, а функционал не описан или описан размыто (например, «опыт работы не требуется, нужно иметь привлекательную внешность»), это тоже наверняка мошенничество.

«Обязывать работников или соискателей покупать что-то самостоятельно для работы работодатель не вправе. Вместе с этим на практике действительно бывает, что работники самостоятельно приобретают одежду, инструменты и прочее для выполнения своей работы с последующем возмещением таких расходов от работодателя. В таком случае порядок возмещения должен быть прописан в трудовом договоре. Обучение, если оно является обязательным для выполнения обязанностей, тоже осуществляется за счет работодателя», − сказал эксперт по трудовому законодательству.

Прежде чем отправлять резюме на вакансию, стоит заглянуть на сайт компании. Если там нет раздела «Контакты» (или указан только сомнительный е-mail на бесплатном почтовом сервисе), если предлагается за что-то заплатить, если размещены многочисленные хвалебные отзывы, при этом ссылки на сайте не открываются, не исключено, что это мошенники.

Также стоит оценить помещение, в котором работают сотрудники. Если офис не обустроен и в нем имеются только столы и телефоны – скорее всего это компания-однодневка. Важно, чтобы в помещении была видна рабочая деятельность. Если компания работает в коворкинге, то можно оценить, насколько обжито рабочее пространство: обратите внимание на личные вещи ваших будущих коллег. И внимательно изучить сайт и отзывы о компании, также дополняет пресс-служба онлайн-сервиса.