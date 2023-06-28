Общество

Тематическая неделя приёмов граждан по вопросам соцподдержки пройдет в Псковской области

Тематическая неделя приёмов граждан по вопросам социальной поддержки пройдет в Псковской области. С 3 по 7 июля псковичи могут обратиться в Региональную общественную приёмную Дмитрия Медведева и задать вопросы по теме социальной поддержки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Одним из приоритетных направлений федеральной и региональной политики, а также Народной программы партии является социальная поддержка жителей. В Псковской области предусмотрены меры социальной помощи различным слоям, в том числе, многодетным и малообеспеченным семьям. Успешная реализация всех этих и многих других мер невозможна без обратной связи с населением.

С 3 по 7 июля «Единая Россия» организует тематическую неделю приёмов граждан по вопросам социальной поддержки на базе Псковской региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева:

3 июля с 14.00 до 17.00 прием проведет депутат Псковской городской Думы Владимир Воробьев, а также организации -партнеры: Ассоциация юристов Псковской области (по мере поступления обращений), уполномоченный по правам человека в Псковской области.

4 июля с 10.00 до 11.00 прием проведет председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов;

5 июля с 14.00 до 17.00 прием проведет председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко;

7 июля с 10.00 до 13.00 прием проведет депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко.

Задать вопросы можно по телефону региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева: (8112) 66-25-12.