Общество

В Ярославской области ввели штрафы за плевки

В Ярославской области ввели штрафы за плевки в общественном месте, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«Вот мы приняли новый Кодекс об административных правонарушениях. И Ярославская область первой в стране и третьей в мире ввела ответственность за плевки… Мы первые в стране, и всего две страны в мире, кроме нас, имеют такую административную ответственность: Сингапур и Казахстан. И вот теперь появилась третья страна — это Российская Федерация», — заявил губернатор.

Сегодня Евраев встретился в Ярославле с российским кинорежиссером Никитой Михалковым, который привез свой спектакль «12», и обсудил с ним культурную жизнь региона. На встрече с журналистами губернатор рассказал режиссеру, что правительство региона поддерживает культуру «различными способами», пишет РИА Новости.

В правительстве Ярославской области уточнили, что за плевок в общественном месте предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей, в случае повторного нарушения — три тысячи рублей. По данным Ярославской облдумы, новая форма ответственности появилась в региональном законе «Об административных правонарушениях».

В своем Telegram-канале губернатор отметил, что региональный закон «Об административных правонарушениях» не обновлялся уже 16 лет и морально устарел, поэтому в него внесен пакет изменений.