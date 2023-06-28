Общество

Максимальный размер больничных и пособий по уходу за детьми в Псковской области увеличится почти на 50%

Максимальный размер пособий по временной нетрудоспособности и по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих родителей в 2024 году увеличится на 49%. Об этом рассказал председатель Социального фонда России Сергей Чирков во время выступления на заседании комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Социального фонда.

«После объединения ПФР и ФСС граждане страхуются с учетом порогового взноса, который был раньше в Пенсионном фонде. Это влечет увеличение максимального размера пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и по уходу за ребенком – по нашим расчетам, на 49% в следующем году», - рассказал депутатам Сергей Чирков.

Таким образом, максимальный размер пособия по уходу за ребёнком составит в 2024 году более 49 тыс. руб. в месяц, а к 2025 году его сумма превысит 66 тысяч рублей в месяц.

Напомним, пособие по уходу за ребёнком до полутора лет составляет 40% от среднего заработка родителя – с 1 февраля 2023 года и составляет от 8,5 тысяч рублей до 33,2 тысяч рублей в месяц.

Отметим, в Псковской области на сегодняшний день получателями пособий до 1,5 лет являются 3 293 работающих родителя.