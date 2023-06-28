Общество

Конкурс логотипов «Русской молодой Ганзы» проходит в Пскове

Псковский городской молодёжный центр приглашает творческую молодёжь принять участие в конкурсе на создание логотипа «Русской молодой Ганзы» в рамках проведения XII Русских Ганзейских Дней, сообщили Псковской Ленте Новостей в организации.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Для участия молодым псковичам необходимо создать логотип, отражающий национальные и культурные особенности России, идеи культурных и географических особенностей Союза русских Ганзейских городов, написать к нему расшифровку ценностно-смыслового содержания элементов дизайна (не более 500 знаков) и до 12 июля отправить вместе с заявкой на почту pgmc-info@mail.ru, указав в теме письма «Конкурс логотипа для молодой Ганзы 2023».

Создатель лучшей работы с 21 по 22 июля поедет на Русскую молодую Ганзу в Ивангород. Там же в это же время будет проходить второй этап конкурса – защита логотипа перед делегатами молодой Ганзы других городов.

Более подробную информацию о техническом задании работы можно узнать в положении.