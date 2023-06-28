Общество

Российские учёные доказали эффективность коррекции психического расстройства сыром

Российские ученые наглядно показали, что с помощью сыра грызуны могут справиться с чувством тревожности. Эксперимент провели специалисты факультета фундаментальной медицины ЧелГУ, в УрФУ и петербургском Институте экспериментальной медицины.

Сначала ученые подвергли белых крыс стрессу, после чего посадили одну группу грызунов на сырную диету, а второй оставили обычное меню, сообщает RuNews24.

Спустя время ученые проверили состояние крыс. Выяснилось, что у грызунов на обычной диете наблюдалась повышенная тревожность, а в отделах мозга, где формируется долговременная память, на стрессе отчетливо снижались концентрации дофамина и серотонина.

У второй группы тревожность снизилась, а в мозгу выросла концентрация дофамина, пишет ТАСС.