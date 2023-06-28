Общество

Работы по пуско-наладке оборудования проводят на заводе по производству фанеры в Плюссе

Работы по пуско-наладке оборудования проводят на заводе ООО «РусТимберПсков» по производству фанеры в Плюссе. С процессом ознакомился губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего выезда сегодня, 29 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Генеральный директор Алексей Хулкко познакомил с процессом производства и устройством завода.

Он также уточнил, что при запуске первой линии рассчитано 150 рабочих мест.

В прошлом году инвестор приступил к реализации инвестпроекта по переработке лиственной древесины и производства клееной фанеры. На сегодня завершается создание первой линии производства. Строительство велось за счет собственных средств, объем инвестиций составит 1,2 миллиарда рублей. Предприятие готово выпускать 65-70 тысяч кубометров фанеры. На производстве будет создано 330 рабочих мест.

В время Петербургского международного экономического форума глава региона и гендиректор компании заключили соглашение о развитии в Плюссе фанерного производства.

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Компания ООО «РусТимбер Псков» работает на территории Плюсского района с 2013 года и является арендатором лесных участков, где осуществляет заготовку древесины силами подрядных организаций.