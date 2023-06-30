Общество

Виновные выплатят более 100 тысяч рублей за вырубку шести елей в Куньинском районе

Ущерб в размере более 126 тысяч рублей, причиненный лесному фонду, в Псковской области взыскали с арендатора лесного участка и подрядчика, который вырубил на этом участке шесть елей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: архив ПЛН

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку и установила, что на территории Куньинского района в Слепневском участковом лесничестве выявлена незаконная рубка шести деревьев породы ель, ущерб лесному фонду оценили в сумму более 126 тысяч рублей.

Рубку произвел подрядчик, который осуществлял лесозаготовительные работы по договору с арендатором лесного участка - ООО «Лесозавод "Судома"» за пределами задекларированной лесосеки, в нарушение требований лесного законодательства. Со стороны арендатора отсутствовал должный контроль за выполнением работы подрядчиком.

Псковский природоохранный межрайонный прокурор в интересах Российской Федерации обратился в суд с иском о взыскании с арендатора лесного участка и подрядчика солидарно причиненного ущерба лесному фонду на сумму более 126 тысяч рублей.

Иск прокурора удовлетворили. Апелляционной инстанцией Псковского областного суда решение суда признали законным и обоснованным.