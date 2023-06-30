Общество

Нарушения антитеррористической защищенности выявили в псковском колледже искусств

Нарушения антитеррористической защищенности выявили в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

По результатам проверки прокуратура выявила нарушения требований закона об антитеррористической защищенности учреждений образования: корпуса учреждения не обеспечены охраной частных охранных организаций или подразделениями Росгвардии, помещения не оборудованы для пребывания сотрудников охранных организаций, отсутствуют стационарные или ручные металлоискатели.

Прокуратура города направила иск в Псковский городской суд.