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Общество

Порядка пяти тысяч человек собрались на 64-й встрече на Кургане Дружбы

02.07.2023 18:20|ПсковКомментариев: 0

64-я международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии прошла на Кургане Дружбы в Себежском районе сегодня, 2 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Фото здесь и далее: Telegram-канал правительства Псковской области

На месте слияния государственных границ собрались порядка пяти тысяч человек. Псковскую делегацию возглавил губернатор Михаил Ведерников, белорусскую — председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин. Среди активных участников Кургана Дружбы этого года — потомки героев Великой Отечественной войны — ребята двух стран из международного молодежного лагеря.

Памятные мероприятия начались на российской стороне с литии по погибшим в годы Великой Отечественной войны героям, партизанам и подпольщикам. Служба прошла у часовни святого Сергия Радонежского.

Представители делегаций и гости Кургана Дружбы возложили цветы к памятнику разведчице Марии Пынто — длинной вереницей выстроились у монумента желающие почтить память отважной девушки. А затем на территории Республики Беларусь состоялся масштабный церемониал возложения воинской гирлянды и цветов к памятнику комсомольцам-подпольщикам деревни Прошки.

Михаил Ведерников поприветствовал участников встречи на Кургане Дружбы и отметил, что мероприятие имеет большую историю, свои устоявшиеся традиции.

«Это была встреча партизан и подпольщиков трех государств. Время идет и, к сожалению, забирает наших героев, участников Великой Отечественной войны. Их становится все меньше и меньше. В этом году, проводя мероприятие, упор сделали на нашу молодежь. Именно молодежи принимать эстафету от наших героев, изучать, сохранять и, как мы все сегодня понимаем, защищать нашу общую историю и нашу общую Победу», — подчеркнул глава региона.

Александр Субботин согласился, что встреча на Кургане Дружбы по-прежнему очень значима. «Мероприятие не только не погибает, но и приобретает новое дыхание, новых поклонников и омолаживается. Такое огромное количество людей — это только свидетельство тому, что дружбе жить, крепнуть и увеличиваться», — заметил он.

С приветственными словами к участникам праздника обратились также председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев.

На праздничной поляне в этот день были развернуты тематические интерактивные площадки, выставочные экспозиции, точки общественного питания и торговые ряды с сувенирами. В подготовке традиционной встречи на Кургане Дружбы в этом году активно участвовали и ребята из международного молодежного военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы».

Губернатор вместе с другими официальными лицами ознакомился с патриотическими проектами, которые были подготовлены участниками молодежного лагеря. В течение двух недель 200 ребят в составе международных отрядов работали над проектами, посвященными изучению и сохранению истории о Великой Отечественной войне: получали навыки научной работы с архивами и опыт в тактической медицине, поисковой деятельности. Дети рассказали о том, что им запомнилось больше всего, поделились впечатлениями о проведенном времени в лагере. Ребята также выступили со специальной программой в рамках концерта.

Михаил Ведерников обратил внимание, что с начала года уже несколько тысяч российских и белорусских ребят приняли участие в десятках совместных мероприятий. «Хочется, чтоб вы этот день запомнили навсегда и передавали эту память, традиции, теплую настоящую дружбу новым поколениям. Тогда будут жить наша история и два наших великих государства», — напутствовал молодежь Михаил Ведерников.

В завершение мероприятия участники молодежного лагеря зажгли костер дружбы «Внуки Победы» и исполнили любимые песни под гитару.

«Курган Дружбы» — памятник истории федерального значения, сооруженный в честь дружбы русского, белорусского и латышского народов на границе трех стран. Здесь, в глухих лесах, в годы Великой Отечественной войны пролегали партизанские тропы, где объединились партизанские отряды 3-х республик, и было положено начало формированию братского партизанского края.

Теги: #регион60 #курган дружбы
Источник: Псковская Лента Новостей
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