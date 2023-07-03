Общество

Свыше сотни женщин в красных платьях вышли на улицы Пскова. ФОТО

120 женщин в красных платьях прошли по главным улицам и центральным площадям Пскова 2 июля в рамках проекта «В красных платьях в городах России». Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила участница акции в Пскове Татьяна Сапрыкина.

Фото здесь и далее: Татьяна Сапрыкина / «ВКонтакте»

«Это было что-то грандиозное и фееричное! Сегодня 120 женщин в красных платьях прошли по главным улицам и центральным площадям Пскова для того, чтобы напомнить всем, и в первую очередь себе, что они прекрасны! Что в этом мире, несмотря ни на что, живет любовь и красота!» - написала Татьяна Сапрыкина.

Она рассказала, что сотни автомобилей сигналили, проезжая мимо, сотни людей снимали шествие на видео с улицы, из окон и балконов домов.

«Все внимание было приковано к этим 120 ярким женщинам! ‍Огромная благодарность создателю проекта Элеоноре Шипулиной, организатору Светлане Дорощенко, соорганизаторам Елене Новичковой и Светлане Пантелеевой, великолепной гостье и певице Светлане Рерих, партнерам и всем девочкам Пскова за то, что мы прожили вместе этот восхитительный день!» - добавила Татьяна Сапрыкина.