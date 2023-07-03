Общество

Черника созрела в Печорском районе

Черника созрела в Печорском районе. Снимки опубликованы в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Ирина Горкунова / «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском»

«За пару часов. В лесу красота», - написала женщина, комментируя фотографию с собранным лесным урожаем.

Также подписчики группы сообщают, что в Псковской области созрела земляника. Ягоды собирают, в частности, в Бежаницком, Пустошкинском, Опочецком районах. Помимо этого, в лесу начали расти лисички.