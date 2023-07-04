Общество

Ушла из жизни известный псковский журналист Виктория Голубкова

Сегодня, 5 июля, ушла из жизни известный псковский журналист Виктория Голубкова. Продолжительное время она боролась со страшной болезнью. Виктории многие помогали, за что коллектив медиахолдинга «Гражданская пресса» выражает глубокую благодарность всем не оставшимся в стороне людям. Но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее.

Виктория Голубкова хорошо известна жителям Псковской области, на протяжении четверти века она была одним из ведущих журналистов региона. Работала в таких изданиях, как «Псковская правда», «КП-Псков», «АиФ-Псков», ЦДИ и «МК в Пскове», вела авторский блог на сайте Псковской Ленты Новостей.

В 2019 году Виктория Голубкова получила от губернатора Псковской области благодарственное письмо «За верность профессии». Становилась лучшим главным редактором сети «МК» в 2020 году.

Виктория Голубкова внесла огромный вклад в развитие средств массовой информации Псковской области. Она была талантливым и чутким журналистом. К ее мнению прислушивались коллеги, ее уважали, ценили и любили. Виктория была очень светлым человеком и надежным другом.

Ее уход — огромная потеря для всего журналистского сообщества региона. Коллектив «Гражданской прессы» выражает искренние соболезнования родным и близким Виктории Голубковой.

О дате и месте прощания будет объявлено позднее.