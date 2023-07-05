Установку на городских улицах бронзовых «Барсиков» заказала администрация Пскова

10 декоративных скульптурных композиций «Барсик – символ города Пскова» установят на улицах Пскова. Их заказала администрация областного центра, следует из документов, размещенных в Единой информационной системе в сфере закупок.
Дом Беклешова в Пскове. Рядом с ним появится один из бронзовых «Барсиков»
Высота девяти скульптурных скульптурных композиций составит 20 см, ширина — 35 см (по основанию). Размер десятой будет больше: высота - 80 см, ширина - 30х30 см (по основанию).
Техника их изготовления - бронзовое литье с ручной доработкой. Цвет скульптур - тонированная бронза.
«Скульптурная композиция представляет cобой художественное изображение "Барсика" в десяти тематических вариантах», - говорится в документах.
Места установок скульптурных композиций в Пскове:
Подрядчиком выступит индивидуальный предприниматель Артем Мкртчян. Изготовить и установить скульптурные композиции планируют до 31 октября 2023 года. Срок гарантии - 2 года с даты подписания акта приемки.
Стоимость каждой из девяти малых архитектурных композиций составит 87 тысяч 428 рублей 57 копеек (всего - 786 тысяч 857 рублей 13 копеек). Стоимость крупного «Барсика» - 203 тысячи 142 рубля 87 копеек.
Общая стоимость контракта - 990 тысяч рублей. Источником финансирования выступает городской бюджет.
Напомним, первый заместитель главы администрации города Пскова Ирина Иванова в программе «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщала о том, что в Пскове с помощью малых архитектурных форм планируют создать квест про барса.