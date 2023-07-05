Общество

Установку на городских улицах бронзовых «Барсиков» заказала администрация Пскова

10 декоративных скульптурных композиций «Барсик – символ города Пскова» установят на улицах Пскова. Их заказала администрация областного центра, следует из документов, размещенных в Единой информационной системе в сфере закупок.

Дом Беклешова в Пскове. Рядом с ним появится один из бронзовых «Барсиков»

Высота девяти скульптурных скульптурных композиций составит 20 см, ширина — 35 см (по основанию). Размер десятой будет больше: высота - 80 см, ширина - 30х30 см (по основанию).

Техника их изготовления - бронзовое литье с ручной доработкой. Цвет скульптур - тонированная бронза.

«Скульптурная композиция представляет cобой художественное изображение "Барсика" в десяти тематических вариантах», - говорится в документах.

Места установок скульптурных композиций в Пскове:

Дом Беклешова (у входа в ТИЦ, улица Георгиевская, 4);

Октябрьская площадь, сквер у главпочтамта (на зелёной зоне слева от входа);

набережная под смотровой площадкой около ТЭЦ (на смотровой площадке, на гранитном основании скамейки);

библиотека имени Вениамина Каверина (на лестнице, ведущей к главному фасаду от амфитеатра);

около Дома Ксендза и бывшего польского костёла (на одной из скамеек);

двор рядом с церковью Сергия с Залужья (на зелёной у входа во двор с улицы Свердлова; на металлической ограде церкви);

территория вдоль крепостной стены по улице Свердлова у Пролома (на зелёной зоне/брусчатке у Свинузской башни);

зелёная зона у Михайловской башни (на деревянном настиле / скамейке (крепление к металлическому каркасу настила));

смотровая площадка на улице Воеводы Шуйского;

сквер у школы № 15 (Театральный) (на брусчатке/на скамейке с видом на фасад театра).

Подрядчиком выступит индивидуальный предприниматель Артем Мкртчян. Изготовить и установить скульптурные композиции планируют до 31 октября 2023 года. Срок гарантии - 2 года с даты подписания акта приемки.

Стоимость каждой из девяти малых архитектурных композиций составит 87 тысяч 428 рублей 57 копеек (всего - 786 тысяч 857 рублей 13 копеек). Стоимость крупного «Барсика» - 203 тысячи 142 рубля 87 копеек.

Общая стоимость контракта - 990 тысяч рублей. Источником финансирования выступает городской бюджет.

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Напомним, первый заместитель главы администрации города Пскова Ирина Иванова в программе «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщала о том, что в Пскове с помощью малых архитектурных форм планируют создать квест про барса.