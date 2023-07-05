Общество

Должностной знак губернатора Псковской области утвердили в регионе

Положение о должностном знаке губернатора Псковской области утвердили депутаты Псковского областного Собрания на сессии 6 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Изображение: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Ранее эскиз утвердил областной Геральдический совет. Должностной знак является символом власти губернатора на период полномочий. В соответствии с Уставом области при вступлении в должность избранному главе региона его передаёт председатель Псковского областного Собрания депутатов. Знак является собственностью региона, должен находиться на постоянном хранении в правительстве Псковской области и может использоваться во время торжественных и протокольных мероприятий.

Согласно предложенному описанию символ губернаторской власти будет выполнен из серебра и представлять собой многоцветное изображение герба Псковской области под серебряной короной и в обрамлении серебряной ленты. Цепь для ношения состоит из двух параллельных цепочек, соединённых литерами «Потягнемъ за Отечество», стилизованными под старославянский шрифт и покрытыми голубой эмалью. В верхней части цепочки соединены орнаментальными элементами, чередующимися с фигурами барсов.

Изготовление нового должностного знака не потребует дополнительных расходов из областного бюджета, символ губернаторской власти будет выполнен за счёт средств, предусмотренных на текущее финансирование аппарата правительства.