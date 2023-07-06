Общество

Псковичи могут пройти выездную диспансеризацию на парковке торгового комплекса

Псковская городская поликлиника продолжает выездную диспансеризацию для взрослых на передвижном мобильном комплексе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медучреждении.

Фото: Псковская городская поликлиника

Медицинский автобус работает с 11.00 до 17.00 на стоянке «Империала».

«Очень удобно! Прямо в медицинском автобусе установлен флюорограф. Можно пройти флюрографию, измерить внутриглазное давление, ЭКГ и другие исследования, которые назначаются с учётом возраста», - рассказали в поликлинике.

Определенные обследования проводятся в отделении профилактики, в корпусе Б, по адресу улица Кузбасской дивизии, 22 ( бывший корпус перинатального центра).

Обследования проводятся бесплатно в рамках ОМС.