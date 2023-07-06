Общество

Муку из Италии не пропустили в Москву на границе РФ в Псковской области

Ввоз в Россию партии пшеничной муки запретили на государственной границе в Псковской области из-за недостоверного декларирования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На российско-латвийской границе в пункте пропуска «Бурачки» инспекторы Россельхознадзора запретили ввоз партии муки из мягких сортов пшеницы общим весом 21,5 тонны. Пищевая продукция, произведённая в Италии, следовала в Московскую область.

В ходе проведения контроля качества и безопасности зерна и продуктов его переработки было установлено, что в протоколе испытаний, на основании которого была принята декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза, отсутствует информация по показателю зараженности пищевой продукции возбудителями «картофельной болезни хлеба».

Таким образом, выявлено недостоверное декларирование соответствия продукции требованиям ТР ТС «О безопасности пищевой продукции». Ввоз 21,5 тонны муки на территорию Российской Федерации запрещён.

Картофельная болезнь – это одно из самых часто встречающихся заболеваний хлеба и хлебобулочных изделий. Вызывающий ее почвенный микроорганизм – спорообразующая картофельная палочка, широко распространена в природе. В процессе помола, при несоблюдении технологии приготовления продукта, она поражает муку, затем попадает в тесто, хлеб и, в худшем случае, в организм человека. Картофельная палочка не является патогенной для человека, но употреблять такой хлеб в пищу нельзя уже после первых признаков порчи (характерный неприятный запах). Также зараженный хлеб нельзя отдавать ни животным, ни использовать в переработку (например, делать из него сухари). Такой хлеб может спровоцировать возникновение аллергических реакций и кишечных расстройств, добавили в ведомстве.